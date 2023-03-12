По объему инвестиций Учалинский район в числе лидеров в Башкирии

Об этом сообщил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов в своём отчетном докладе на заседании депутатов райсовета.

Совокупный объем инвестиций крупных и средних предприятий за три квартала прошлого года составил более восьми миллиардов рублей, темп роста - 155 процента.

Около 80 процентов обеспечивает добывающая отрасль, но нельзя не отметить и растущую активность малого бизнеса. Малые предприятия вложили в экономическое развитие порядка 340 миллионов рублей инвестиций на приобретение оборудования, строительство сооружений, т.е. надежные вложения, которые приумножат производственные показатели, создадут новые рабочие места.

В целом экономика Учалинского района демонстрирует устойчивое развитие. Оборот организаций района составил 78 млрд. 408 миллионов рублей, темп роста - 101,2 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил без малого 60 миллиардов рублей. По объему промышленного производства район занимает пятое место в республике.

Фото из открытых источников.