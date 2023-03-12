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По объему инвестиций Учалинский район в числе лидеров в Башкирии

По итогам года учалинцы на третьем  месте в республике после Уфы и Салавата.

По объему инвестиций Учалинский район в числе лидеров в Башкирии
По объему инвестиций Учалинский район в числе лидеров в Башкирии

Об этом сообщил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов в своём отчетном докладе на заседании депутатов райсовета.

Совокупный объем инвестиций крупных и средних предприятий за три квартала прошлого года составил более восьми миллиардов рублей, темп роста - 155 процента.

Около 80 процентов обеспечивает добывающая отрасль, но нельзя не отметить и растущую активность малого бизнеса. Малые предприятия вложили в экономическое развитие порядка 340 миллионов рублей инвестиций на приобретение оборудования, строительство сооружений, т.е. надежные вложения, которые приумножат производственные показатели, создадут новые рабочие места.

В  целом экономика Учалинского района демонстрирует устойчивое развитие. Оборот организаций района составил 78 млрд. 408 миллионов рублей, темп роста - 101,2 процента.  Объем отгруженных товаров собственного  производства, выполненных работ и услуг составил без малого 60 миллиардов рублей. По объему промышленного производства район занимает пятое место в республике.

Фото из открытых источников.

 

Автор:Аниса Янбаева.
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