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Экономика
Вчера, 14:27

Работодателям Башкирии рассказали о новых мерах господдержки

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики провело на площадке Торгово-промышленной палаты видеоконференцию для предприятий и организаций республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Работодателям Башкирии рассказали о новых мерах господдержки
Работодателям Башкирии рассказали о новых мерах господдержки

В 2023 году правительство вводит дополнительные меры поддержки, направленные на снижение напряженности на рынке труда, есть новшества в сфере трудоустройства инвалидов.

– Новые вызовы диктуют нам принятие нетривиальных мер поддержки работодателей.  Мы намерены продолжить начатую в прошлом году точечную работу с предприятиями и в этом году (а в 2023 году в Башкирию направят из федерального бюджета на поддержку рынка труда 1,4 млрд рублей), поэтому нам очень важно быть на связи с работодателями, чтобы они понимали, как можно воспользоваться поддержкой государства. Следует максимально эффективно использовать эти средства, чтобы они принесли пользу для работодателей, работников и в целом помогли нам сохранить рынок труда здоровым, – отметила министр семьи и труда Ленара Иванова.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:рынок трудаподдержка работодателейфедеральные субсидииминтруда республикитппиванова
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