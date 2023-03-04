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Экономика
Вчера, 18:17

Андрей Назаров рассказал Дмитрию Чернышенко о новых инициативах правительства

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подвел некоторые итоги после встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Андрей Назаров рассказал Дмитрию Чернышенко о новых инициативах правительства
Андрей Назаров рассказал Дмитрию Чернышенко о новых инициативах правительства

Андрей Назаров рассказал в соцсетях о совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

 «У республики немало инициатив в сфере социально-экономического развития. Некоторые обсудили с вице-премьером правительства России. Одна из них — строительство подстанции классом напряжения 500 киловольт в башкирском Зауралье, которая поможет решить проблему энергодефицита. Чтобы проект можно было реализовать, необходимо включить его в программу развития электроэнергетики России. Попросили Дмитрия Чернышенко оказать содействие в этом вопросе, обращение в адрес правительства России уже подготовили.

Коснулись также развития цифровых сервисов в различных отраслях. Например, сегодня аграрии республики используют 16 федеральных государственных информационных систем, каждую из них нужно заполнять отдельно. С другой стороны, в республике есть информационная система, которой пользуются все фермеры. Было бы удобно связать эти информационные ресурсы, чтобы у пользователя был единый вход, как для подачи информации, так и для получения обратной связи. Это серьезно упростит жизнь фермерам и позволит им больше времени уделять основной деятельности. Дмитрий Чернышенко дал поручение минцифры проанализировать предложение и рассмотреть такую возможность.

Башкортостан очень тесно взаимодействует с федеральным центром, и многие наши проекты получают поддержку. Уверен, и впредь наше сотрудничество будет конструктивным и плодотворным», — написал башкирской премьер.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Башкортостана.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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