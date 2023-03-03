Компания из Башкирии будет производить технику для геологов

Соответствующее соглашение директор компании Сергей Гудков подписал с руководством «Росгеологии». Предприятие планирует производить сейсмоприемники, телеметрические кабели, разъемы и аксессуары для сейсморазведочных работ, сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Мы движемся по пути обеспечения технологического суверенитета нашей страны в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, – сообщил первый заместитель премьер-министр правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. – Предприятия Башкортостана активно участвуют в программе импортозамещения и предлагают конкурентоспособный продукт, готовый заменить иностранные аналоги. Например, наши катализаторы стали достойной заменой американской и немецкой продукции на объектах нефтегазопереработки.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.