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Сегодня, 14:31

Компания из Башкирии будет производить технику для геологов

Предприятие «Геоспейс Технолоджис Евразия» будет производить оборудование для геоголоразведки.

Компания из Башкирии будет производить технику для геологов
Компания из Башкирии будет производить технику для геологов

Соответствующее соглашение директор компании Сергей Гудков подписал с руководством «Росгеологии». Предприятие планирует производить сейсмоприемники, телеметрические кабели, разъемы и аксессуары для сейсморазведочных работ, сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Мы движемся по пути обеспечения технологического суверенитета нашей страны в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, – сообщил первый заместитель премьер-министр правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. – Предприятия Башкортостана активно участвуют в программе импортозамещения и предлагают конкурентоспособный продукт, готовый заменить иностранные аналоги. Например, наши катализаторы стали достойной заменой американской и немецкой продукции на объектах нефтегазопереработки.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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