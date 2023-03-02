В Башкирии новое производство синтетических жирных спиртов заменит зарубежные аналоги

Этот крупный инвестпроект по производству химпродукции, стоимостью свыше 21 миллиарда рублей, на федеральном уровне включен в перечень приоритетных проектов, которые помогут развить смежные отрасли экономики страны, отметил спикер.

По его словам, строительство завода начнется нынешней осенью. Выпуск первой партии синтетических высших жирных спиртов планируется в 2025 году. Данное производство станет уникальным для России и по уровню технологии не будет иметь аналогов в мире. Завод обеспечит работой 400 человек. Уже начат набор специалистов в Уфе и Салавате.

«Наша компания выбрала именно Башкортостан как наиболее привлекательный для инвестиций регион. Мощность производства – 48 тысяч тонн высших жирных спиртов в год. Кроме того, предприятие будет выпускать ряд дефицитных для страны продуктов, например, триэтилалюминий. Линейка продукции позволит заместить зарубежные аналоги компонентов для производства средств личной гигиены, топливных присадок, лакокрасочных материалов, пластификатов, пестицидов и удобрений», – пояснил Линар Фаттахов.

Фото с сайта glavarb.ru.