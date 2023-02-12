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Экономика
Вчера, 12:45

Максим Решетников: Для нас важен опыт Башкирии в реализации больших проектов

В Центре управления республикой состоялась встреча министра экономического развития России Максима Решетникова и главы Башкортостана Радия Хабирова.

Максим Решетников: Для нас важен опыт Башкирии в реализации больших проектов
Максим Решетников: Для нас важен опыт Башкирии в реализации больших проектов

Руководитель региона поблагодарил высокого гостя за приезд в республику, выразил признательность за эффективную совместную работу, отметив, что у руководства республики налажено тесное взаимодействие с командой Минэкономразвития России, которое способствуют развитию региона.

Министр экономического развития России высоко оценил деятельность региональных властей по обеспечению стабильности в ключевых отраслях.

– Для нас важен опыт Башкортостана в реализации тех проектов, на которые мы сегодня делаем ставку и предлагаем различные стимулирующие меры, – сказал Максим Решетников. – При этом вы оперативно дополняете федеральные программы своими решениями, которые отражают конкретные потребности республики. Ваша продуктивная работа в этой части вызывает уважение.

На базе Центра управления республикой министр экономического развития России и Глава РБ также провели рабочее совещание по актуальным вопросам развития региона. Радий Хабиров отметил большой вклад Максима Решетникова в поддержку региональных инициатив и предложений на федеральном уровне.

Автор:Марат АМИНЕВ
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