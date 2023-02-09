В Башкирии инвесторов пригласили заняться деревообработкой

На трех земельных участках общей площадью 0,6 га есть и здание бывшего литейно-механического завода, где можно производить что угодно.

- У площадки есть ряд преимуществ: рядом железная дорога, недалеко точки подключения к инженерной инфраструктуры, готовый автомобильный подъезд. По соседству стоит оптово-распределительный центр «Технониколь» и завод по выпуску фанеры «Башкирский лесъ». Они наверняка не откажут в партнерстве с новым инвестором, - предполагает гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Как обычно Корпорация развития РБ поддержит инвестора при разработке концепции проекта, формировании пакета документов для получения мер господдержки и контактах с руководством муниципалитета и ресурсоснабжающих организаций.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.