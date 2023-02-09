-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 13:38

В Башкирии инвесторов пригласили заняться деревообработкой

Корпорация развития республики подготовила свободную инвестплощадку в Учалинском районе, которая подойдет для производства погонажных изделий. Или любым другим изготовлением длинномерных изделий.

В Башкирии инвесторов пригласили заняться деревообработкой
В Башкирии инвесторов пригласили заняться деревообработкой

На трех земельных участках общей площадью 0,6 га есть и здание бывшего литейно-механического завода, где можно производить что угодно.

- У площадки есть ряд преимуществ: рядом железная дорога, недалеко  точки подключения к инженерной инфраструктуры, готовый автомобильный подъезд. По соседству стоит оптово-распределительный центр «Технониколь» и завод по выпуску фанеры «Башкирский лесъ». Они наверняка не откажут в партнерстве с новым инвестором, - предполагает гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Как обычно Корпорация развития РБ поддержит инвестора при разработке концепции проекта, формировании пакета документов для получения мер господдержки и контактах с руководством муниципалитета и ресурсоснабжающих организаций.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:корпорация развития рбинвестплощадкиучалинский район06 гадеревообработкапроизводство
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика