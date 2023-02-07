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Сегодня, 11:21

В Уфе появится фабрика мороженого

Компания «Башкирский холод» реализует инвестпроект на 1,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Уфе появится фабрика мороженого
В Уфе появится фабрика мороженого

АО «Башкирский холод» входит в группу компаний «Нерал» и занимается сельхозпроизводством, изготовлением мороженого, игристых вин, а также производством стройматериалов. Консолидированный оборот предприятий за 2022 год составил 5,3 млрд рублей.

В октябре 2020 года компания заключила с правительством республики инвестиционное соглашение на строительство новой фабрики мороженого на базе предприятия «Башкирское мороженое». Срок реализации проекта – 2026 год. Первый этап уже завершен, обновили оборудование и модернизировали инфраструктуру производства. Собираются экспортировать продукцию в Беларусь и Казахстан. После завершения инвестпроекта компания планирует войти в топ-10 российских производителей мороженого.

Радий Хабиров поблагодарил руководство АО «Башкирский холод» за эффективную работу на оперативном совещании. Руководитель региона также поручил минсельхозу республики и администрации Уфы обсудить возможность реализации продукции «Башкирского холода» в городских парках.

Автор:Марат АМИНЕВ
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