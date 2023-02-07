В Уфе появится фабрика мороженого

АО «Башкирский холод» входит в группу компаний «Нерал» и занимается сельхозпроизводством, изготовлением мороженого, игристых вин, а также производством стройматериалов. Консолидированный оборот предприятий за 2022 год составил 5,3 млрд рублей.

В октябре 2020 года компания заключила с правительством республики инвестиционное соглашение на строительство новой фабрики мороженого на базе предприятия «Башкирское мороженое». Срок реализации проекта – 2026 год. Первый этап уже завершен, обновили оборудование и модернизировали инфраструктуру производства. Собираются экспортировать продукцию в Беларусь и Казахстан. После завершения инвестпроекта компания планирует войти в топ-10 российских производителей мороженого.

Радий Хабиров поблагодарил руководство АО «Башкирский холод» за эффективную работу на оперативном совещании. Руководитель региона также поручил минсельхозу республики и администрации Уфы обсудить возможность реализации продукции «Башкирского холода» в городских парках.