В Башкирии реструктурировали 2000 кредитов малому и среднему бизнесу

Общая сумма кредитной задолженности, по уточненным данным Центробанка, составила 13 млрд рублей. В большинстве случаев компаниям оформляли кредитные каникулы – более 1,3 тыс. договоров на 5,8 млрд рублей. Остальные субъекты МСП получили послабления по программам конкретных банков, подтверждает пресс-служба правительства региона.

- Инвестклимат в республике во многом формируется за счет поддержки малого и среднего бизнеса. Важную роль играют меры, касающиеся привлечения бизнесом заемных средств. Сегодня в регионе действует АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса РБ» с активом более 800 млн рублей, а также Гарантийный фонд с активом порядка 700 млн рублей, - рассказала вице-премьер – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

- С самого начала малые и средние компании, пострадавшие от санкций, могли подать заявку на кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года, потом этот срок продлили до 31 марта года нынешнего. Право на отсрочку платежей или сокращение размера ежемесячных взносов имеют компании, чей код ОКВЭД – как основной, так и дополнительный – находится в перечне пострадавших отраслей, - предупредила начальник экономического отдела Отделения-Нацбанка по РБ Банка России Фануза Калимуллина.