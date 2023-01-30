В Башкирии увеличилось производство офисной мебели

За шесть месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда» ООО компания «МЕТТА» сумела увеличить выработку комплектующих для офисных кресел на 9 процентов. Рост произошел на специально выбранном участке, где изготавливались каркасы спинок.

— В ходе анализа линии производства эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда совместно с сотрудниками предприятия выявили ряд узких мест, определили резервы для повышения выработки, — говорит первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Также от оптимизации производственных процессов была на 5 процентов снижено время изготовления продукции. За полгода 15 работников компании прошли обучение на специальной «Фабрике процессов», четыре сотрудника предприятия стали внутренними тренерами.