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Сегодня, 20:19

В Башкирии увеличилось производство офисной мебели

В Башкирии предприятие - производитель офисных кресел увеличило выработку благодаря внедрению инструментов бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии увеличилось производство офисной мебели
В Башкирии увеличилось производство офисной мебели

За шесть месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда» ООО компания «МЕТТА» сумела увеличить выработку комплектующих для офисных кресел на 9 процентов. Рост произошел на специально выбранном участке, где изготавливались каркасы спинок.

— В ходе анализа линии производства эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда совместно с сотрудниками предприятия выявили ряд узких мест, определили резервы для повышения выработки, — говорит первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Также от оптимизации производственных процессов была на 5 процентов снижено время изготовления продукции. За полгода 15 работников компании прошли обучение на специальной «Фабрике процессов», четыре сотрудника предприятия стали внутренними тренерами.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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