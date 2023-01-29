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Сегодня, 14:09

В Башкирии подешевела гречка и дорожают овощи

Во второй половине января практически все овощи подросли в цене. Об этом сообщается на официальном сайте Башкортостанстата.

В Башкирии подешевела гречка и дорожают овощи
В Башкирии подешевела гречка и дорожают овощи

Так, за последнюю неделю, которая легла в основу обзора статистов, тройку лидеров по росту цен составили свежие огурцы и помидоры, а также репчатый лук. Рост цен на эти виды овощей составил от 111,3% до 107,7%. Вслед за ними идут по росту цен морковь, капуста и чай.

С другой стороны, в динамике средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров по республике есть и снижение. Больше всего подешевела гречка – до 96,7%. Более чем на три процента подешевели сосиски, вареные и копченые колбасы.

Фото: из открытых источников.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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