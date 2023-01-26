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В Башкирии к весне откроется фабрика по пошиву спортивной одежды

Объект планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2023 года. На днях его проинспектировал Госжилстройнадзор республики. 

В Башкирии к весне откроется фабрика по пошиву спортивной одежды
В Башкирии к весне откроется фабрика по пошиву спортивной одежды

Председатель Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин проинспектировал строящуюся в особой экономической зоне «Алга» швейную фабрику спортивной одежды ZАSпорт.

«Выездное обследование проводилось в рамках мер поддержки для предпринимателей. Совместно с застройщиком разработали дорожную карту по вводу фабрики в эксплуатацию, установили сроки устранения выявленных недочетов», - прокомментировал Артур Давлетшин.

На сегодня здесь выполнены все основные строительно-монтажные работы. Также застройщику необходимо получить разрешение Госкомитета РБ на пуско-наладку котельной. Документы для этого можно предоставить с помощью цифрового сервиса «Пошаговая инструкция и инфографика», который размещен на сайте минстроя республики и на портале «Меры поддержки для предпринимателей в Республике Башкортостан».

В ходе рабочей поездки также осмотрены швейная фабрика в г. Ишимбай ООО «Промышленное объединение «Аркада» и производственная площадка светодиодной продукции ООО «ЗуР».

Фото пресс-службы Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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