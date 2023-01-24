Крупные молочные проекты Башкирии могут рассчитывать на федеральную поддержку

«Мы несколько пересмотрим механизмы поддержки. Вероятно, это будет сделано с 2024 года. Будем ориентироваться на поддержку наиболее эффективных и финансово устойчивых проектов, рассчитанных не менее чем на тысячу голов скота», — заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на XIV съезде Национального союза производителей молока, прошедшем в Москве.

Делегацию Башкирии на съезде возглавил вице-премьер правительства республики — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Он напомнил, что в регионе взят курс на строительство 50 индустриальных молочных ферм к 2030 году. 20 инвестпроектов на данный момент активно реализуются, часть объектов уже пущена в эксплуатацию.

— Глава республики Радий Хабиров поставил задачу в 2024 году построить 21 индустриальную ферму, ее мы однозначно выполним. В ближайшие годы начинаем планировать и строить еще ряд молочных комплексов, чтобы к 2030 году довести их число до 50. Точки строительства этих ферм в районах нам необходимо определить уже в 2023 году. Мы видим, что федеральные капексы будут ориентированы именно на такие проекты, — сказал министр.

По словам Дмитрия Патрушева, переориентация механизмов федеральной поддержки на крупные инвестпроекты связана с тем, что рентабельность по ним в полтора-два раза выше, чем по более маленьким проектам, а значит, существенно короче сроки окупаемости, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства РБ.