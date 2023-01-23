В ОЭЗ «Алга» можно открыть производство бумаги за 150 миллионов рублей

Производство предполагает создание 20 новых рабочих мест. В бизнес-предложении содержатся финансово-экономические показатели, отображающие подробную информацию об эффективности проекта. За шесть лет размер чистой прибыли может достичь порядка 311 млн рублей. Помимо преференций, действующих для резидентов ОЭЗ «Алга», инвестору будут доступны и дополнительные меры поддержки в рамках программ Фонда развития промышленности и Региональной лизинговой компании.

– Место размещения производства - в особой экономической зоне «Алга». В ее рамках инвестор сможет реализовать проект, воспользовавшись возможностью снижения налоговых ставок, ускоренной амортизацией, льготами на аренду и выкуп земли, а также действием свободной таможенной зоны. Кроме того, корпорация развития окажет безвозмездное сопровождение до полного запуска предприятия, – заметил гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.