-11 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 17:28

У Башкирии наметился «оптический роман» с Беларусью

Вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев рассказал в своем тг-канале о переговорах в рамках визита башкирской делегации в Республику Беларусь с крупнейшим игроком оптической продукции в СНГ – холдингам «БелОМО».

У Башкирии наметился «оптический роман» с Беларусью
У Башкирии наметился «оптический роман» с Беларусью

Башкирия считает белорусский холдинг одним из важнейших внешнеэкономических партнеров. В рамках сотрудничества республика надеется на поставки оптической продукции специального назначения для оснащения башкирских военнослужащих-участников СВО.

- Ведем переговоры о создании сборочного производства оптической продукции в Башкирии с дальнейшей перспективой ее поставок для минобороны, Росгвардии и других силовых структур, - отметил Александр Шельдяев.

Кроме того, один из перспективных проектов «БелОМО» — создание систем ABS и EBS тормозного привода для большегрузных автомобилей. Проект разработан для потребностей белорусских и российских предприятий, он вошел в программу импортозамещения.

- Так что нам интересно увеличение объемов поставок узлов тормозной аппаратуры для большегрузных автомобилей в адрес нефтекамского ПАО «НЕФАЗ», - резюмирует Александр Шельдяев.

Фото тг-канал Александра Шельдяева.

У Башкирии наметился «оптический роман» с Беларусью
У Башкирии наметился «оптический роман» с Беларусью
У Башкирии наметился «оптический роман» с Беларусью
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:визит делегации башкирии в беларусьвнешнеторговое сотрудничествовзаимные инвестицииимпортозамещениеоптическая продукцияшельдяев
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика