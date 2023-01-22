У Башкирии наметился «оптический роман» с Беларусью

Башкирия считает белорусский холдинг одним из важнейших внешнеэкономических партнеров. В рамках сотрудничества республика надеется на поставки оптической продукции специального назначения для оснащения башкирских военнослужащих-участников СВО.

- Ведем переговоры о создании сборочного производства оптической продукции в Башкирии с дальнейшей перспективой ее поставок для минобороны, Росгвардии и других силовых структур, - отметил Александр Шельдяев.

Кроме того, один из перспективных проектов «БелОМО» — создание систем ABS и EBS тормозного привода для большегрузных автомобилей. Проект разработан для потребностей белорусских и российских предприятий, он вошел в программу импортозамещения.

- Так что нам интересно увеличение объемов поставок узлов тормозной аппаратуры для большегрузных автомобилей в адрес нефтекамского ПАО «НЕФАЗ», - резюмирует Александр Шельдяев.

Фото тг-канал Александра Шельдяева.