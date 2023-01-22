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Сегодня, 19:09

Андрей Назаров подытожил визит башкирской делегации в Беларусь

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в своем тг-канале рассказал о завершившейся поездке делегации Башкирии в Республику Беларусь.

Андрей Назаров подытожил визит башкирской делегации в Беларусь
Андрей Назаров подытожил визит башкирской делегации в Беларусь

По словам  премьер-министра, в прошлом году состоялось «около 100 визитов официальных делегаций из России в Белоруссию и обратно». Это, по мнению Андрея Назарова, наглядный показатель крепких двусторонних отношений.

- Радий Хабиров стал первым из руководителей российских регионов, кто посетил в новом году Белоруссию. Наши отношения выходят на принципиально новый, более высокий уровень. Прошли встречи с премьер-министром Романом Головченко, управляющим делами Президента Беларуси Юрием Назаровым, встретилась наша делегация с  Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Белоруссии Борисом Грызловым, - рассказал Андрей Назаров.

 В числе прочего премьер-министр правительства региона выдели несколько моментов. Обсуждение подготовки к X Форуму регионов России и Беларуси, который пройдёт в Уфе 26-28 июня 2023 года, - весной появятся прямые авиарейсы Уфа – Минск – Уфа.

Башкирская делегация обсудила возможности увеличения объёмов торгового оборота, а также проекты по локализации производств востребованной продукции.

- С Амкадором договорились на форуме запустить завод по зерносушильному оборудованию и приступить к строительству завода по производству техники для жилищно-коммунального хозяйства. И еще руководством Беларуси поддержана инициатива Радия Хабирова по завозу в Башкирию беловежских зубров, - отметил Андрей Назаров.

Фото тг-канал Радия Хабирова.

 

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:беларусьбашкириябизнес-миссияофициальная делегацияуфа-минсквнешнеэкономическое партнерствоандрей назаров
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