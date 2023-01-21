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Беларусь увеличит поставки одежды в Башкирии

Нарастить объемы белорусского легпрома в нашу республику предложил Радий Хабиров.

Беларусь увеличит поставки одежды в Башкирии
Беларусь увеличит поставки одежды в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил перспективы сотрудничества республики с гомельской фабрики «Коминтерн» по пошиву одежды. Руководитель региона посетил предприятие в ходе визита в Беларусь, сообщает пресс-служба главы РБ.

– Мы пока присматриваемся друг к другу, – отметил Радий Хабиров. – Я предложил рассмотреть руководителю предприятия вопрос локализации производства в нашей республике. Пока надо шире открыть наш рынок для белорусских костюмов, особенно сейчас, когда многие западные компании отказались поставлять нам свою одежду.

Также глава Башкирии обсудил с руководством предприятия идею пошива школьной формы для учащихся республики.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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