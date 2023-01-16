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Экономика
Вчера, 14:51

В Башкирии стало меньше безработных

За год уровень зарегистрированной безработицы в республике снизился почти в полтора раза.

В Башкирии стало меньше безработных
В Башкирии стало меньше безработных

Безработица в Башкирии неуклонно снижается. Об этом свидетельствуют цифры из доклада министра министра семьи, труда и соцзащиты РБ Ленары Ивановой, озвученном на совещании в Правительстве РБ 16 января. Так за год уровень регистрируемой безработицы в республике снизился почти в 1,5 раза (с 1,17% до 0,83%). В этом году тенденция продолжилась – на 11 января уровень составил 0,80%. Сейчас на 1000 человек приходится около 15 безработных, в 2022 году – 16, в 2021 году – 22 безработных.

По методологии Международной организации труда, уровень общей безработицы за сентябрь-ноябрь 2022 года составил 2,8% (в 2021 году – 4,3%), что же ниже, чем в России и ПФО (3,8% и 3,1% соответственно). Численность безработных граждан уменьшилась почти на 30 тыс. человек или в 1,6 раза (с 83,2 до 53,6 тыс. человек).

Численность занятых в экономике республики составила 1 млн. 844 тыс. человек, что на 14 тысяч больше, чем годом ранее. Численность сотрудников, находящихся под риском увольнения, уменьшилась за полгода в 2 раза и составила 10 тыс. человек.

По словам Ивановой, добиться таких показателей удалось ряду мер, таким как господдержка, помощь в трудоустройстве, профобучение и другим.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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