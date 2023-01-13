В Башкирии начнут серию консультаций предпринимателей

Предпринимателям разъяснят их права и возможности при проведении профилактических мероприятий. Также консультации будут касаться вопросов контрольно-надзорной деятельности, экологического контроля, земельно-имущественных отношений, вопросов налогообложения и других тем.

- Такие консультации – бесплатная и доступная возможность для представителей бизнеса восполнить правовые пробелы, которые могут помешать им в их дальнейшей деятельности, – объяснила уполномоченный по правам предпринимателей Ирина Абрамова. - Тем более, что в России продолжается масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности. Так называемый «палочный» подход постепенно меняется на разъяснения, консультирование, профилактику возможных нарушений со стороны предпринимателей. В рамках проводимых нами консультаций мы будем повышать компетенции бизнеса в том числе в этой части, в части профилактики. Предприниматели должны это все знать и уметь этим пользоваться.

Первая консультация серии пройдет 17 января в 15:00 часов. Ее посвятят вопросам защиты прав предпринимателей при взаимодействии с правоохранительными и налоговыми органами. Участники обсудят, какие права есть у предпринимателя и его работников при вызове на опрос или допрос в правоохранительные органы и в налоговую службу, а также какие существуют законные методы противодействия нарушениям этих прав.

Место проведения консультации: Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан.

Записаться на консультацию можно по телефонам: +79174001818, +7(347)218-18-18. Указанные консультации бесплатные и доступны всем предпринимателям.

Фото: сайт уполномоченного по правам предпринимателей в РБ.