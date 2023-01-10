«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж

Особенно сильным, как ни странно, временем ускорения проекта стимулирования производства и потребления продукции республиканских производителей стал период пандемии, а следом – и ужесточения западных санкций в отношении России.

- Только за прошлый год к проекту присоединились 117 республиканских производителей. Наличие знака «Продукт Башкортостана» на упаковке свидетельствует о том, что пищевые продукты изготовлены здесь из натурального продовольственного сырья, произведенного в нашем регионе и соответствуют всем стандартам в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Между тем маркировка знаком добровольная, а участие бесплатное, - рассказал Алексей Гусев.

А со своей стороны республиканские ведомства продвигают продукцию участников проекта как на рынки регионов России, так и за рубеж. Минторг, например, организовал деловые визиты с участием республиканских производителей в Челябинск, Екатеринбург, Оренбург, Калининград и за границу – в Беларусь, Узбекистан и Иран. Как действенный результат «Продукта Башкортостана» с 2013-го можно считать, что товары участников можно найти во всех регионах России, 148 производителей напрямую поставляют продукцию в субъекты страны. 230 предприятий торгуют с федеральными торговыми сетями, а 25 дипломантов являются экспортерами.

- Мы замерили вовлеченности муниципалитетов в проект «Продукт Башкортостана» по простому параметру числа участников проекта на 10 тысяч жителей. В топ-5 входят Аскинский, Давлекановский, Шаранский, Гафурийский и Нуримановский районы республики, - признался Алексей Гусев.

Минторг рассчитывает, что в этом году количество участников проекта подрастет минимум на 20 процентов, а само ведомство продолжит продвигать продукцию дипломантов как в России, так и за рубеж. Алексей Гусев не удержался и поблагодарил главу региона Радия Хабирова за личную вовлеченность в проект «Продукт Башкортостана».

Как известно, руководитель Башкирии в минувшем сентябре открыл в своих соцсетях новую рубрику – #ПродуктБашкортостана. Там он впервые рассказал на старте идеи о компании «Умка» из Уфы – примере семейного бизнеса.

- 20 лет предприятие производит детское развивающее оборудование, мягкие модули, специализированную детскую мебель, оборудование для сенсорных комнат и детсадов. «Продукт Башкортостана» поддерживает и продвигает продукцию республиканских предприятий на рынках региона и России. В итоге он помогает расширить географию сбыта, увеличить объёмы производства, удерживать интерес покупателей к местным товарам. Буду чаще рассказывать о наших местных производителях – дипломантах этого проекта, - пообещал Радий Хабиров.

Фото из тг-канала Радия Хабирова.