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«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж

К своему десятилетию проект «Продукт Башкортостана» подходит  с 669 участниками и 25 тысячами наименований продукции, которые маркируются знаком проекта. Об этом на оперативке правительства сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев.

«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж
«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж

Особенно сильным, как ни странно, временем ускорения проекта стимулирования производства и потребления продукции республиканских производителей стал период пандемии, а следом – и ужесточения западных санкций в отношении России.

- Только за прошлый год к проекту присоединились 117 республиканских производителей. Наличие знака «Продукт Башкортостана» на упаковке свидетельствует о том, что пищевые продукты изготовлены здесь из натурального продовольственного сырья, произведенного в нашем регионе и соответствуют всем стандартам в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Между тем маркировка знаком добровольная, а участие бесплатное, - рассказал Алексей Гусев.

А со своей стороны республиканские ведомства продвигают продукцию участников проекта как на рынки регионов России, так и за рубеж. Минторг, например, организовал  деловые визиты с участием республиканских производителей в Челябинск, Екатеринбург, Оренбург, Калининград и за границу – в  Беларусь, Узбекистан и Иран. Как действенный результат «Продукта Башкортостана» с 2013-го можно считать, что товары участников можно найти во всех регионах России, 148 производителей напрямую поставляют продукцию  в субъекты страны. 230 предприятий торгуют с федеральными торговыми сетями, а 25 дипломантов являются экспортерами.

- Мы замерили вовлеченности муниципалитетов в проект «Продукт Башкортостана» по простому параметру числа участников проекта на 10 тысяч жителей. В топ-5 входят Аскинский, Давлекановский, Шаранский, Гафурийский и Нуримановский районы республики, - признался Алексей Гусев.

Минторг рассчитывает, что в этом году количество участников проекта подрастет минимум на 20 процентов, а само ведомство продолжит продвигать продукцию дипломантов как в России, так и за рубеж. Алексей Гусев не удержался и поблагодарил главу региона Радия Хабирова за личную вовлеченность в проект «Продукт Башкортостана».

Как известно, руководитель Башкирии в минувшем сентябре открыл в своих соцсетях новую рубрику – #ПродуктБашкортостана. Там он впервые рассказал на старте идеи о компании «Умка» из Уфы – примере семейного бизнеса.

- 20 лет предприятие производит детское развивающее оборудование, мягкие модули, специализированную детскую мебель, оборудование для сенсорных комнат и детсадов. «Продукт Башкортостана» поддерживает и продвигает продукцию республиканских предприятий на рынках региона и России. В итоге он помогает расширить географию сбыта, увеличить объёмы производства, удерживать интерес покупателей к местным товарам. Буду чаще рассказывать о наших местных производителях – дипломантах этого проекта,  - пообещал Радий Хабиров.

 

Фото из тг-канала Радия Хабирова.

«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж
«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж
«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж
«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж
«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж
«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж
«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж
«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж
«Продукт Башкортостана» продвинул республиканские товары за рубеж
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:марка продукт башкортостана10 лет проектупродвижение товаров республикимарка качествагусевхабиров
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