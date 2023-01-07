Башкирия вошла в пятёрку самых активных участников конкурса проектов по представлению бюджета для граждан

Среди участников Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан Башкирия стала самым активным, сообщили в министерстве финансов РБ. С 2018 по 2022 год республика представила 167 проектов. А в 2022 году из 386 проектов 35 были из Башкирии.

– Каждый 11 проект федерального конкурса был представлен участниками из Башкортостана, – поделилась приятной новостью министр финансов РБ Лира Игтисамова.

В конкурсе прошлого года призовые места в семи из 16 номинаций заняли восемь конкурсных проектов из нашей республики. Кроме того, три сельских поселения из Башкирии заняли первые места в различных номинациях конкурса. Победители привлекли в бюджеты муниципалитетов по 18 миллионов рублей.