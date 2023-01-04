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Сегодня, 17:06

Свыше тысячи проектов, рассмотренных на «Предпринимательских часах», запущены в Башкирии

За 11 месяцев прошлого, 2022 года, в муниципалитетах республики в рамках «Предпринимательских часов» рассмотрено 3997 бизнес-проектов на общую сумму 126,6 млрд. рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства предпринимательства и туризма региона.

Свыше тысячи проектов, рассмотренных на «Предпринимательских часах», запущены в Башкирии
Свыше тысячи проектов, рассмотренных на «Предпринимательских часах», запущены в Башкирии

Это на 6 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. В Уфе рассмотрено 335 бизнес-проектов. На втором месте Благовещенский район – 160 проектов, на третьем Салават (133 бизнес-проекта).

- При поддержке бизнес-шерифов муниципалитетов уже начата реализация 1032 проектов, которые рассмотрены на «Предпринимательских часах», - отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов. – Предприниматели создали 8,9 тысячи новых рабочих мест.

«Предпринимательские часы» или встречи потенциальных инвесторов с местными властями проводятся в Башкирии с весны 2019 года. На них граждане предлагают внедрить различные бизнес-проекты, решаются проблемные вопросы, в том числе возможность финансовой, имущественной и других видов господдержки.

Фото пресс-службы министерства предпринимательства и туризма РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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