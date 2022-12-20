В Башкирии построили 33 тысячи квартир

Как сообщает пресс-служба правительства региона, две три жилья построено населением за свой счет или на кредиты, - всего 15082 индивидуальных жилых дома, почти на 8 процентов больше, чем в 2021-м.

- По объемам строительства жилья мы опережаем темпы прошлого года. Республика продолжает лидировать в России по вводу жилья. Перед нами стоит задача - подготовить инфраструктуру для новых площадок комплексной застройки, - прокомментировал и.о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин.

Любопытно, что фокус жилищного строительства понемногу смещается в муниципалитеты, хотя лидером по вводу жилья по-прежнему остается Уфа – свыше 930 тысяч «квадратов», но это чуть более 88 процентов по сравнению с прошлым годом.