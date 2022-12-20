Предпринимательство в Башкирии получит поддержку на миллиард рублей

Сначала Лира Игтисамова ответила на вопрос молодого предпринимателя в сфере легкой промышленности, открывшего собственное швейное дело.

- Мы увеличили объем мер в легпроме, когда предпринимателям выделяются субсидии и гранты на обеспечение занятости, закуп сырья и оборудования. Предусматривается более 158 миллионов рублей на поддержку в этой сфере. Но молодой предприниматель вполне может воспользоваться и другими программами. В общем различными мерами поддержки предпринимательства в республике покрывается более миллиарда рублей, а с учетом активов гарантийных и лизинговых фондов сумма поддержки вырастает впятеро, - рассказала Лира Игтисамова.

- Получить всевозможную информацию о мерах господдержки бизнеса самого разного уровня можно и на нашем сайте, и в соцсетях, и на витринах многочисленных институтов поддержки, Есть из чего выбрать, - подключился к разговору министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Напомним, парламент республики принял бюджет Башкирии на 2023 год. Он сформирован в объеме более 267,338 миллиарда рублей по доходам, расходная часть будущем году составит 285,138 миллиарда рублей.