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Сегодня, 12:17

На МНБ заключили соглашения в сфере придорожного сервиса на 150 миллионов рублей

В рамках Международной недели бизнеса минторговли и услуг республики подписало два соглашения об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта с ООО «Чишмы М-5» и ООО «Прайм групп» и соглашение об инвестиционных намерениях с ООО «Правообладатель» с общим объемом инвестиций 152,13 млн рублей.

На МНБ заключили соглашения в сфере придорожного сервиса на 150 миллионов рублей
На МНБ заключили соглашения в сфере придорожного сервиса на 150 миллионов рублей

- Предполагается модернизация объекта придорожного сервиса на М-5 со строительством станции технического осмотра, автомойки и стоянки. А на автодороге «Уфа – Бирск – Янаул» вблизи села Удельно-Дуваней появится многофункциональный придорожный комплекс с кафе, автостоянкой и минимаркетом. И там и там в общей сложности будет создано под полсотни рабочих мест, - отметил министр торговли и услуг Алексей Гусев.

В третьем случае многофункциональный придорожный комплекс в построят в Уфимском районе. Все три проекта по решению минэкономразвития региона включены в Перечень приоритетных инвестиционных проектов республики.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:международная неделя бизнеса в уфепридорожный сервисминторговли и услуггусевсоглашения
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