На МНБ заключили соглашения в сфере придорожного сервиса на 150 миллионов рублей

- Предполагается модернизация объекта придорожного сервиса на М-5 со строительством станции технического осмотра, автомойки и стоянки. А на автодороге «Уфа – Бирск – Янаул» вблизи села Удельно-Дуваней появится многофункциональный придорожный комплекс с кафе, автостоянкой и минимаркетом. И там и там в общей сложности будет создано под полсотни рабочих мест, - отметил министр торговли и услуг Алексей Гусев.

В третьем случае многофункциональный придорожный комплекс в построят в Уфимском районе. Все три проекта по решению минэкономразвития региона включены в Перечень приоритетных инвестиционных проектов республики.