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Сегодня, 11:33

В Уфе открылась Международная неделя бизнеса

В столице республики начал работу форум «Международная неделя», деловая программа которого содержит мероприятия, связанные с внедрением в производство высоких технологий.

В Уфе открылась Международная неделя бизнеса
В Уфе открылась Международная неделя бизнеса

Перед открытием работы форума глава республики Радий Хабиров и премьер-министр правительства региона Андрей Назаров осмотрели выставку беспилотных аппаратов, выпускаемых башкирскими предприятиями. В частности, руководителю республики показали на видео автомобиль, который может обходиться без водителя. Его функционал позволяет перевозить грузы по заданному маршруту. Причем, не только по прямой.

На выставке представлены образцы летательных аппаратов: квадрокоптеры и беспилотные самолеты. Как отметил в беседе с «РБ» главный инженер ООО «Интегральные роботизированные технологии» Рамиль Ильясов, предприятие выпускает ряд изделий, позволяющих вести как мониторинг с высоты, так и выполнять специальные задачи. «В последнее время значительно вырос интерес к нашей продукции, - сказал он, - и понятно, с чем это связано. Наша база на сегодня позволяет, к примеру, выпускать в месяц 10 беспилотных самолетов дальнего действия. Чтобы выпускать больше, понадобится расширение производственных площадей».

С 14 по 16 декабря в Уфе проходит Международная неделя бизнеса. Ежегодное экономическое событие объединило более трех тысяч человек: представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. На полях юбилейного форума пройдет более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 500 спикеров федерального и международного уровня из более чем 20 стран. Стратегическим партнёром форума выступает АО «Башкирская содовая компания».

Фото: Айрат НУРМУХАМЕТОВ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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