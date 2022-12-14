«Озон» откроет в Башкирии крупный логистический комплекс

По сравнению с ранее озвученными планами, инвестор увеличил объем капитальных вложений и скорректировал сроки реализации проекта. Согласно соглашению, построить логистический комплекс предстоит в течение 2024 — 2027 годов, а объем привлекаемых средств оценивается в 2,5 млрд рублей. Пуск комплекса даст республике 850 новых рабочих мест. На его территории будут осуществляться приемка, хранение, упаковка и отгрузка товаров, сборка заказов и другие услуги.

Подписи под документом поставили премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, глава администрации Благовещенского района Олег Голов и заместитель управляющего директора ООО «Озон Уфа» Владимир Гончаревич.

ООО «Озон Уфа» с февраля 2022 года входит в реестр резидентов ТОСЭР, напомнили в пресс-службе правительства республики.

Фото: пресс-служба правительства РБ.