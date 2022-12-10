Радий Хабиров признал, что санкции нанесли серьёзный удар по экономике

Прежде всего, из-за санкций произошел разрыв логистических цепочек. «Но благодаря совместной работе с предприятиями, мерам поддержки правительства России, нам удалось не обрушить эту ситуацию. Мы очень быстро нашли новых партнеров», – отметил Радий Хабиров. И добавил:

«Мир большой. Мы сами задаём себе вопрос, почему же мы раньше не использовали эти возможности. Рядом у нас есть братские партнеры, например, Беларусь. За последнее время количество контактов с руководством республики, с предприятиями Беларуси в разы увеличилось. У нас под Уфой строится крупнейшее белорусское предприятие, мы открыли представительство МАЗа. Рядом есть Узбекистан, Казахстан, которые тоже позитивно настроены. У нас есть с кем работать. Мы не все ещё эти шаги протопали».

Фото из открытых источников.