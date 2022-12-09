Башкирия впервые стала торговать со 113 странами

Об этом в соцсетях написала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева. Впервые в текущем году зафиксирован товарооборот с Барбадосом, Камеруном, Ямайкой, Парагваем.

- В непростое время, связанное с пандемией и антироссийскими санкциями, республика держит высокую планку показателей внешнеэкономической деятельности. Несырьевой неэнергетический экспорт региона вырос более чем на 63%. В Башкирии создана эффективная инфраструктура поддержки экспорта, с нуля мы обучаем предприятия экспортной деятельности. С 2019 общий объем поддержанного экспорта превысил 35 млрд рублей, - отметила Маргарита Болычева.

Фото со страницы Маргариты Болычевой в соцсетях.