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Экономика
Сегодня, 10:18

Башкирия впервые стала торговать со 113 странами

Министерство внешнеэкономический связей и конгрессной деятельности отметило пятилетний юбилей ростом внешнеторгового оборота региона на 6,3 процента. Число зарубежных торговых партнеров республики достигло 113 стран, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Башкирия впервые стала торговать со 113 странами
Башкирия впервые стала торговать со 113 странами

Об этом в соцсетях написала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева. Впервые в текущем году зафиксирован товарооборот с Барбадосом, Камеруном, Ямайкой, Парагваем.

- В непростое время, связанное с пандемией и антироссийскими санкциями, республика держит высокую планку показателей внешнеэкономической деятельности. Несырьевой неэнергетический экспорт региона вырос более чем на 63%. В Башкирии создана эффективная инфраструктура поддержки экспорта, с нуля мы обучаем предприятия экспортной деятельности. С 2019 общий объем поддержанного экспорта превысил 35 млрд рублей, - отметила Маргарита Болычева.

Фото со страницы Маргариты Болычевой в соцсетях.

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:экспортвнешнеторговый оборот113 странподдержка экспортаконгрессная деятельностьвнешние связиболычева
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