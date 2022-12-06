-27 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Вчера, 20:33

Дипломанты «Продукта Башкортостана» увеличат представленность продукции в ближнем зарубежье

Договоренности были достигнуты в ходе деловой поездки в Казахстан, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Дипломанты «Продукта Башкортостана» увеличат представленность продукции в ближнем зарубежье
Дипломанты «Продукта Башкортостана» увеличат представленность продукции в ближнем зарубежье

Дипломанты проекта будут поставлять продукцию из пророщенных зерен, овощную консервацию, медовую, косметическую, чайную продукции в супермаркеты различных стран.

- В ходе поездки наши дипломанты представили свою продукцию на 16-ом Международном конвенте ритейлеров и поставщиков «Мир торговли 2022», - уточнил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

От республики было представлено 7 компаний - дипломантов проекта «Продукт Башкортостана». За три дня работы мероприятия в Алматы делегацией Башкортостана проведено порядка 100 деловых переговоров с потенциальными партнерами-ритейлерами из Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Киргизии, Азербайджана.

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика