Дипломанты «Продукта Башкортостана» увеличат представленность продукции в ближнем зарубежье

Дипломанты проекта будут поставлять продукцию из пророщенных зерен, овощную консервацию, медовую, косметическую, чайную продукции в супермаркеты различных стран.

- В ходе поездки наши дипломанты представили свою продукцию на 16-ом Международном конвенте ритейлеров и поставщиков «Мир торговли 2022», - уточнил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

От республики было представлено 7 компаний - дипломантов проекта «Продукт Башкортостана». За три дня работы мероприятия в Алматы делегацией Башкортостана проведено порядка 100 деловых переговоров с потенциальными партнерами-ритейлерами из Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Киргизии, Азербайджана.