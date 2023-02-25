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Вчера, 16:29

Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой

В уфимском парке «Кашкадан» традиционно отметили Масленицу. Это центральное место первого весеннего праздника в столице Башкирии. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, попрощаться с зимой пришли тысячи горожан.

Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой

Несмотря на то, что метель сегодня разгулялась, «Кашкадан» отметил раздольную Масленицу с размахом. Уфимцы увидели файер-шоу с дымовыми эффектами, творческие выступления музыкальных коллективов, увлекательные игры и мастер-классы, театрализованную программу и уникальные фотозоны. Почти так же как в прошлогоднем марте

Главное блюдо – вкусные и разнообразные блины. А на набережной Белой стартовал первый фестиваль бань и правильного парения «Баня Фест Уфа». Мобильные и модульные бани разместились неподалеку от бассейна «Юность». Можно бесплатно попариться в каждой из них, плюс поучаствовать в мастер-классах и пробовать один из десятков сортов взваров и чаев.

Банный фестиваль продолжится и завтра, в воскресенье, также будет работать ярмарка-выставка, будут  спортивные активности и культурные развлечения. Каждый час от остановки «Монумент Дружбы» до места проведения фестиваля курсирует бесплатный автобусный шаттл.

 

Фото предоставлено пресс-службой уфимской мэрии.

Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:масленицанародные гуляниякашкадануфимская мэриябанный фестивальблины
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