Уфимский парк «Кашкадан» попрощался с зимой

Несмотря на то, что метель сегодня разгулялась, «Кашкадан» отметил раздольную Масленицу с размахом. Уфимцы увидели файер-шоу с дымовыми эффектами, творческие выступления музыкальных коллективов, увлекательные игры и мастер-классы, театрализованную программу и уникальные фотозоны. Почти так же как в прошлогоднем марте.

Главное блюдо – вкусные и разнообразные блины. А на набережной Белой стартовал первый фестиваль бань и правильного парения «Баня Фест Уфа». Мобильные и модульные бани разместились неподалеку от бассейна «Юность». Можно бесплатно попариться в каждой из них, плюс поучаствовать в мастер-классах и пробовать один из десятков сортов взваров и чаев.

Банный фестиваль продолжится и завтра, в воскресенье, также будет работать ярмарка-выставка, будут спортивные активности и культурные развлечения. Каждый час от остановки «Монумент Дружбы» до места проведения фестиваля курсирует бесплатный автобусный шаттл.

Фото предоставлено пресс-службой уфимской мэрии.