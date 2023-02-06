В Башкирии в 2023 году решат все проблемы обманутых дольщиков

- За счет всех источников финансирования введено в действие порядка 40 тысяч квартир общей площадью 3,63 миллиона квадратных метров. На 5,4 процента превышен показатель 2021 года, в целом, в расчете на 1000 жителей республики построено 764 «квадратов», - отметил Егор Родин.

Среди муниципальных образований, достигших наибольших успехов в жилищном строительстве, руководитель ведомства назвал «пятерку лидеров» по темпам роста. Это города Бирск (в два раза), Туймазы (в 2,1 раза), Стерлитамак и Салават (в 1,7 раза) и Абзелиловский район (в 1,7 раза).

Как отметил глава республики Радий Хабиров, цели и задачи стройкомплекса в 2023 году вполне понятны, главное не снижать темпов в ориентире на взятую «психологическую планку» и не «плодить» проблемных объектов – социально-культурного, медицинского и жилищного плана. Регион, в свою очередь, всеми силами поддерживает стремление жителей улучшить жилищные условия.

- Господдержка оказывается в виде субсидий, социальных выплат или предоставления жилья гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2022 году государственная поддержка оказана почти 9 тысячам граждан на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Наибольший объем средств выделен из бюджета Башкирии - 2,5 млрд. рублей, - подчеркнул Егор Родин.

Ударными темпами республика закрывает многолетнюю проблему обманутых дольщиков. За минувший год число проблемных объектов снижено со 106 до 39. Более 2,6 тысяч жителей удовлетворили свои требования по жилью.

- Башкирия вошла в число пяти российских регионов-лидеров, где за период 2019–2022 годов в правах восстановлено наибольшее количество граждан. Работа с оставшимися 39 объектами ведется как с участием публично-правовой компании «Фонд развития территорий», так и силами республики, и в этом году мы окончательно закроем вопрос «обманутых дольщиков», оставшихся 2,6 тысяч граждан, - рассказал Егор Родин.