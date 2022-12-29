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29 Декабря , 15:28

В Уфе триста обманутых дольщиков получат ключи от квартир

В столице Башкирии Фонд защиты прав дольщиков достроил два проблемных дома экс-застройщика «Сомострой». Вскоре 312 дольщиков получат жилье на удлице Энтузиастов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Уфе триста обманутых дольщиков получат ключи от квартир
В Уфе триста обманутых дольщиков получат ключи от квартир

Площадь жилых помещений обоих 21-этажных домов превышает 15 тысяч «квадратов» - они получили почтовые адреса №10 и № 12 по улице Энтузиастов в Уфе. Генподрядчик «Альянс-строй» за год активной работы не только завершил все строительно-монтажные работы, но и переустроил инженерную инфраструктуру и возвел новый подземный паркинг на 159 мест.

- 2022-й стал рекордным по темпам жилищного строительства в регионе и решению многолетних проблем обманутых дольщиков. Башкирия вошла в топ-5 российских регионов, где за три года в правах восстановлено наибольшее количество граждан: 7,9 тысячи человек, - прокомментировал замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:обманутые дольщикинедобросовестные застройщикидостройка жильякомпенсациябашкирия312 дольщиков«уфа»минстрой рб
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