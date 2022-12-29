В Уфе триста обманутых дольщиков получат ключи от квартир

Площадь жилых помещений обоих 21-этажных домов превышает 15 тысяч «квадратов» - они получили почтовые адреса №10 и № 12 по улице Энтузиастов в Уфе. Генподрядчик «Альянс-строй» за год активной работы не только завершил все строительно-монтажные работы, но и переустроил инженерную инфраструктуру и возвел новый подземный паркинг на 159 мест.

- 2022-й стал рекордным по темпам жилищного строительства в регионе и решению многолетних проблем обманутых дольщиков. Башкирия вошла в топ-5 российских регионов, где за три года в правах восстановлено наибольшее количество граждан: 7,9 тысячи человек, - прокомментировал замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.