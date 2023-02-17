В Башкирии число электронных ипотечных сделок увеличилось до 80 тысяч

- Регистрация ипотечных сделок находится на особом контроле. Налаженная обратная связь с кредитными организациями региона позволила обеспечить максимально качественную подачу пакетов документов по ипотечным сделкам и, как следствие, сокращение сроков регистрации по ним всего до одних суток. На 2023 год целевой показатель доли электронных заявлений на регистрацию ипотеки должен составить уже 90 процентов, - предположила замруководителя Управления Росреестра по РБ Марина Мартынова.

Сегодня проект «Электронная ипотека за один день» активно реализуется семью крупными кредитными организациями. Между тем, стандартный срок регистрации ипотеки составляет от 7 до 9 рабочих дней. Росреестр в целом отмечает взрывной спрос на услуги ведомства в электронном виде. В 2020-м в Башкирии на госрегистрацию недвижимости поступило 181 тысяч заявлений в электронном виде, в 2022-м их стало уже свыше 276 тысяч.