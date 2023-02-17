-19 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Документы
Вчера, 18:44

В Башкирии число электронных ипотечных сделок увеличилось до 80 тысяч

Региональное управление Росреестра подсчитало, что в 2022-м регистрацию ипотечных сделок в отношении жилых и коммерческих помещений поступило 97 тысяч заявлений, из которых 82 процента - в электронном виде. Менее чем за год эта доля выросла на 30 процентов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Башкирии число электронных ипотечных сделок увеличилось до 80 тысяч
В Башкирии число электронных ипотечных сделок увеличилось до 80 тысяч

- Регистрация ипотечных сделок находится на особом контроле. Налаженная обратная связь с кредитными организациями региона позволила обеспечить максимально качественную подачу пакетов документов по ипотечным сделкам и, как следствие, сокращение сроков регистрации по ним всего до одних суток. На 2023 год целевой показатель доли электронных заявлений на регистрацию ипотеки должен составить уже 90 процентов, - предположила замруководителя Управления Росреестра по РБ Марина Мартынова.

Сегодня проект «Электронная ипотека за один день» активно реализуется семью крупными кредитными организациями. Между тем, стандартный срок регистрации ипотеки составляет от 7 до 9 рабочих дней. Росреестр в целом отмечает взрывной спрос на услуги ведомства в электронном виде. В 2020-м в Башкирии на госрегистрацию недвижимости поступило 181 тысяч заявлений в электронном виде, в 2022-м их стало уже свыше 276 тысяч.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:росреестрэлектронная ипотеказаявлениярегистрация сделок
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика