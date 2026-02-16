Министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова покинула свой пост

Ленара Иванова руководила министерством труда «пятнадцать лет и сто дней», как она сама выразилась. Радий Хабиров поблагодарил министра за работу и удостоил награды — ордена Салавата Юлаева. В парламенте она займется законотворческой деятельностью.

Ленара Иванова сказала, поблагодарив главу республики за награду:

«Каждое утро, заходя в свой кабинет, я благодарила Бога за работу, которая дает возможность облегчить жизнь людей. Все это время я старалась изо всех сил. Иногда, может быть, слишком эмоционально относилась к служению, но за каждым вопросом стоит качество жизни конкретного человека, поэтому по-другому быть не могло.

Сделано немало — нас видят, уважают и поддерживают на федеральном уровне. Причем, многие инициативы родились, благодаря вниманию главы республики к проблемам людей. Это и координационный совет по делам инвалидов, и форум-выставка «Ломая барьеры», и построенный центр «Салют», и проект «Башкирское долголетие» — все это стало визитной карточкой республики.

Уходя, я оставляю сильную команду, которая способна справиться со всеми задачами», — подытожила Ленара Иванова.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.