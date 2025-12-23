Ценность информации — в её объективности

— Периодическая печать и в современном мире сохраняет свою актуальность. Не всегда успеваешь следить за тенденциями в агрегаторах новостей, а интернет-медиа порой не дают объективную информацию. Газета «Республика Башкортостан» — это всегда надежный поставщик достоверных новостей. На ваших страницах публикуются материалы о жизни в разных уголках Башкирии, что лично для меня особенно ценно, — сказал министр.

В этот раз Нияз Мансурович подарил подписку на нашу газету семье воина из Стерлитамакского района. Напоминаем, что присоединиться к акции «Добрая подписка», инициированной Издательским домом «Республика Башкортостан», может каждый желающий.

Фото Ильгиза РАФИКОВА.