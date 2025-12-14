-16 °С
Cоциум
14 Декабря , 11:34

В почтовых отделениях Башкирии начала работать новогодняя почта

Близится Новый год, а значит, пора писать письма Деду Морозу. Почта России уже установила в отделениях специальные почтовые ящики. Весь декабрь они принимают послания для волшебника.

Отправлять письма Деду Морозу нужно на его неизменный адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область.

Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. А если хочется получить ответ, нужно указать свой полный обратный адрес и индекс. Можно отправить письмо зимнему волшебнику, опустив его и в самый обычный почтовый ящик.

«Каждый год в декабре, кроме стандартных задач, мы выполняем важную миссию — доставляем письма Деду Морозу. Наши сотрудники ежедневно сортируют новогоднюю почту и отправляют её в резиденцию сказочного волшебника. Это время, когда люди стараются поздравить своих близких, передать друг другу тёплые слова, лучше всего передать которые может только написанное от руки послание. Поэтому поток писем и открыток на Почте в эти дни также традиционно увеличивается», — отметил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.

Фото предоставлено пресс-службой регионального управления Почты России.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
