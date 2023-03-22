Радий Хабиров рассказал о центре для детей с аутизмом

Светлана Котлярова создала в 2021 году в Стерлитамаке центр «Сияние чистого разума», так как не нашла подходящих условий для социализации своего сына.

«Светлана сама подобрала помещение, закупила оборудование, обучила сотрудников. С момента открытия эта организация выиграла 9 грантов в разных фондах, в том числе – нашем, республиканском», - сообщил глава Башкирии.



Сегодня здесь дети получают помощь психологов, дефектологов, специалистов по адаптивной физической культуре, нейропсихологов, арт-терапевтов. В 2022 году была создана собственная гончарная мастерская, где ребята с ОВЗ занимаются глинотерапией и выжиганием по дереву вместе с обычными детьми.

Центр входит в реестр поставщиков социальных услуг и работает по сертификатам. Абилитацию прошли около 140 детей, 35 ребят отдохнули в летнем лагере, организованном в прошлом году.



Также Радий Хабиров напомнил, что до 30 марта открыт прием заявок от НКО на республиканский конкурс грантов, направленный на поддержку значимых социальных проектов.

Фото со страницы главы Башкирии «ВКонтакте».