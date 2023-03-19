В Уфе стали «умными» 50 светофоров

Завершен первый этап федерального проекта по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и теперь на проспекте Октября, а также улицах Менделеева, Жукова, Российской и Комсомольской осуществляется «умная» регулировка транспортного движения.

ИТС самостоятельно анализирует ситуацию на дорогах и, в зависимости от плотности автопотока, принимает решение относительно времени работы светофоров на перекрестке. Например, увеличивая временной промежуток на проспекте Октября и уменьшая его на улице Шафиева, рассказал телеканалу «Россия 1» руководитель Центра организации дорожного движения РБ Мансаф Низакаев.

При этом центр получает информацию о количестве автомашин на конкретных полосах, о движении общественного транспорта, что позволит его регулировать, и даже о сцеплении дорожного полотна, то есть – о гололедице: данные поступят в ситуационный центр Управления дорожного хозяйства, который обеспечит расчистку дороги от наледи.

До конца года ИТС будет оборудован еще 51 светофор. В общей сложности в столице планируется сделать «умными» 140 перекрестков. Это позволит увеличить их пропускную способность на 30 процентов. Реализация проекта в Уфе рассчитана на три года, после чего аналогичная система будет внедрена в Стерлитамакской агломерации.

Фото с сайта rosacademtrans.ru.