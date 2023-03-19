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Сегодня, 11:55

В Башкирии ревнивая жена облила машину мужа бензином и подожгла

В селе Караидель одноименного района 34-летняя женщина на почве ревности уничтожила грузовую Газель, на которой ее супруг приехал из Уфы.

В Башкирии ревнивая жена облила машину мужа бензином и подожгла
В Башкирии ревнивая жена облила машину мужа бензином и подожгла

Женщине не понравилось, что ее муж во время поездки не отвечал на ее звонки. Из-за ссоры мужчина, вернувшись в село, поехал не домой, а к своим родителям. Чем еще больше обидел свою половину. Не на шутку рассерженная жена написала ему сообщение, что собирается спалить грузовик, который, кстати, принадлежал им обоим. Однако, мужчина не обратил на это внимания.

Тогда дама, приняв на грудь для храбрости, взяла канистру с бензином и направилась к дому, где остановился ее «неблаговерный». Выбила стекло и вылила содержимое канистры в салон автомашины. После чего подожгла и чувством выполненного долга покинула место преступления.

По поводу возгорания в пожарную часть позвонила 26-летняя соседка. Подозреваемая призналась в содеянном. В настоящее время проводится оценка причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Фото предоставлено ведомством.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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