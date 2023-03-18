Андрей Назаров: Воссоединение Крыма с Россией – событие грандиозного масштаба

«Когда в 2015 году мы вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым создавали ЯМЭФ, в нем приняли участие 13 государств. А уже в 2019 году на ЯМЭФ приехали делегаты из 89 стран, и форум вошел в топ крупнейших экономических событий в России.



В 2014 году Башкортостан одним из первых в стране взял шефство над Белогорским районом Крыма. За это время деловые, торгово-экономические и культурные связи наших регионов окрепли, мы активно сотрудничаем по самым разным направлениям. Уверен, что и новые регионы, которые вошли в состав России в прошлом году, успешно пройдут этап интеграции и установят партнерские отношения со всеми субъектами РФ.

Девять лет назад наша страна ясно дала понять всему миру, что всегда будет противостоять неонацистскому режиму. Сегодня эта борьба продолжается. На защиту интересов страны, защиту наших исконных ценностей встали представители всех регионов и национальностей. Огромный вклад в общее дело вносят жители Башкортостана — участники специальной военной операции», - подчеркнул Андрей Назаров.



Праздник стал символом нашего единства и нашей силы, подытожил премьер-министр, пожелав всем уверенности, сплоченности, мира и добра.

Фото: Андрей Назаров ВК.