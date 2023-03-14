В День добрых дел жители Башкирии могут помочь особенным детям

День добрых дел - 15 марта - самая подходящая дата для того, чтобы начать помогать ребятам с ограниченными возможностями здоровья, считает Алина Хабибова.

- День добрых дел может стать годом добрых дел всего за несколько минут, если оформить регулярные переводы в 50 - 100 рублей на нашем сайте, - отмечает руководитель центра. Обычно помощь бывает нужна срочно, но для организаций помощи особенным детям важно рассчитывать на постоянную поддержку.

Алина уверена, что даже эта скромная, на первый взгляд, сумма поможет ребятам. Ведь если пожертвования оформят, скажем, 100 человек, это уже позволит купить материалы для творчества или оплатить поездку в театр для нескольких семей.

Подписаться на пожертвования можно на официальном сайте центра "Ломая барьеры".