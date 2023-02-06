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Минтруд Башкирии напомнил об услуге по доставке пожилых пациентов до больницы

В своем телеграмм-канале министр труда РБ Ленара Иванова рассказала, что в республике продолжают успешно работать  мобильные бригады, которые бесплатно доставляют сельских жителей старше 65 лет до медучреждений при назначении врача.

Минтруд Башкирии напомнил об услуге по доставке пожилых пациентов до больницы
Минтруд Башкирии напомнил об услуге по доставке пожилых пациентов до больницы

Эта услуга предоставляется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Ленара Иванова сообщила, что списки пациентов старше 65 лет, которые в ней нуждаются, формируют в медицинских организациях.

О приглашении в поликлинику заранее сообщит фельдшер фельдшерско-акушерского пункта. Он же назовёт дату выезда. План-график утверждается заранее за подписью главного врача.  

Пожилых пациентов доставляет в больницу специальная мобильная бригада в сопровождении фельдшера ФАПа.

Для поездки предоставляется автотранспорт с электроподъемником для людей в инвалидных колясках. Доставка осуществляется как в медучреждение, так и обратно, домой.

За услугой «мобильные бригады» необходимо обратиться в поликлинику или фельдшерско-акушерский пункт по месту жительства. Телефоны и адреса социальных и медицинских учреждений, которые могут вам помочь, можно посмотреть здесь.

Вопросы также можно задать по телефону горячей линии Республиканского центра социального обслуживания населения 8 (800) 775 00 14 (в будние дни с 9.00 до 18.00, в выходные с 10.00 до 18.00).

Сообщается, что мобильные бригады Башкирии уже доставили в больницы  более 8 тысяч человек из 1455 населенных пунктов, на дому обслужили около 300 пациентов.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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