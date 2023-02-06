Минтруд Башкирии напомнил об услуге по доставке пожилых пациентов до больницы

Эта услуга предоставляется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Ленара Иванова сообщила, что списки пациентов старше 65 лет, которые в ней нуждаются, формируют в медицинских организациях.

О приглашении в поликлинику заранее сообщит фельдшер фельдшерско-акушерского пункта. Он же назовёт дату выезда. План-график утверждается заранее за подписью главного врача.

Пожилых пациентов доставляет в больницу специальная мобильная бригада в сопровождении фельдшера ФАПа.

Для поездки предоставляется автотранспорт с электроподъемником для людей в инвалидных колясках. Доставка осуществляется как в медучреждение, так и обратно, домой.

За услугой «мобильные бригады» необходимо обратиться в поликлинику или фельдшерско-акушерский пункт по месту жительства. Телефоны и адреса социальных и медицинских учреждений, которые могут вам помочь, можно посмотреть здесь.

Вопросы также можно задать по телефону горячей линии Республиканского центра социального обслуживания населения 8 (800) 775 00 14 (в будние дни с 9.00 до 18.00, в выходные с 10.00 до 18.00).

Сообщается, что мобильные бригады Башкирии уже доставили в больницы более 8 тысяч человек из 1455 населенных пунктов, на дому обслужили около 300 пациентов.

Фото из открытых источников.