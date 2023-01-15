В Башкирии прошли выборы в сельсовет

«Выборы проходят на трех УИК, - сообщила Лида Исаргакова, заместитель председателя Общественной палаты региона, эксперт НОМ. - Общее количество избирателей – 561 человек. На избирательных участках присутствуют общественные наблюдатели».

Члены участковых комиссий представляют партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Зеленые». Все они предварительно прошли обучение.

«Работа участка началась своевременно, комиссия слажено приступила к своим обязанностям, информационные стенды оформлены актуальными материалами. Других наблюдателей и представителей СМИ на участке нет. Голосование проходит в штатном режиме, жалоб нет», - проинформировала почтальон деревни Иргизлы, общественный наблюдатель Зубаржат Габитова.

Досрочно проголосовало 40 человек (7,1%). Явка на 12.00 составила 23,2 процента избирателей, а на 15 часов - уже 44,39 процентов, проголосовало 239 человек.



