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В Башкирии принято 16 тысяч заявлений на оформление единого пособия

Работа по рассмотрению заявлений началась 3 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Башкирии принято 16 тысяч заявлений на оформление единого пособия
В Башкирии принято 16 тысяч заявлений на оформление единого пособия

Оформление новой меры поддержки стартовало 28 декабря на портале госуслуг для семей из всех регионов России. Отделение Социального фонда по РБ уже  приняло заявления об оформлении единого пособия на 15 тысяч детей до 17 лет и тысячу заявлений о едином пособии для беременных женщин. В результате единое пособие уже назначено более чем для одной тысячи семей.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

Напомним, новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека.

Автор:Марат АМИНЕВ
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