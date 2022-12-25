Радий Хабиров рассказал о мотивах всесторонней поддержки семей участников СВО

- Я твердо обещал помогать, и этим занимаюсь. Поскольку мужчины ушли и их нет рядом с семьями, думаю, это правильно и справедливо. Те, кто остался, и те, кто при власти, должны взять это на себя. Чтобы в каких-то тяжелых ситуациях мы тут же включались. Вот такую систему мы налаживаем сейчас. Это должна быть большая система, рассчитанная вдолгую, потому что мы будем заботиться о них до тех пор, пока не завершится СВО. А в отношении тех семей, где, к сожалению, есть погибшие, мы будем заботиться столько, сколько мы есть, - пообещал Радий Хабиров.

Глава региона коснулся и темы единовременной выплаты по 20 тысяч рублей к Новому году. «Это не моя какая-то выплата и не правительства. Мы эти деньги даем детям от имени их родителей. Поскольку родители на войне и не могут сами их передать. Эти деньги, получается, новогодний подарок от отцов, братьев, мужей», - подчеркнул Радий Хабиров.