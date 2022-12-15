Из Башкирии в Донбасс ушли тысячи «народных посылок»

Радий Хабиров сказал: «Мы подставили братскому Донбассу наше надёжное плечо. Отправили десятки гуманитарных конвоев, тысячи «народных посылок». Приняли семьи, эвакуированные из зоны боевых действий. Сегодня врачи из Башкортостана несут на Донбассе свою благородную вахту. Строители, коммунальщики построили и восстановили в Красном Луче, Мариуполе десятки жилых домов, объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры».

Радий Хабиров подчеркнул, что считает своим личным долгом и долгом управленческой команды – быть опорой военнослужащим, добровольцам, их родным и близким.

«Мы создали логистический центр, куда стекается помощь промышленных предприятий, организаций, жителей республики. Большое всем за это спасибо», – сказал Радий Хабиров.

Надежда ТЮНЁВА