Радий Хабиров рассказал о школьном туризме в Башкирии

На реализацию проекта в этом году республика получила 55,7 млн рублей из федерального бюджета, 22 млн выделил региональный бюджет. В программе, которая стартовала в сентябре, приняли участие более 11 тысяч учеников 5-9 классов.



По мнению главы республики, пилот оказался удачным, ребята с удовольствием открывают для себя республику. Уфимские школьники побывали в Нуримановском и Белебеевском районах, дети из Ишимбая и Салавата – в Уфе и Иглинском районе, подростки из Зауралья - в Сибае.



Стоимость тура на одного ребенка – 7 тысяч рублей. Продолжительность тура – не менее суток. Проезд, питание, размещение в гостинице, экскурсии для детей бесплатны. Участников программы отбирают местные отделы образования. В програме участвуют десять самых надежных туроператоров региона.



Как сообщил Радий Хабиров, в следующем году финансирование программы вырастет до 188,7 млн рублей из федерального бюджета и 75,5 млн из республиканского. Это второе место в России после Московской области. Планируется, что в программе примут участие 37,7 тысяч башкирских школьников.

Фото из соцсетей.