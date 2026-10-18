Музей Сибая получил экспонаты из зоны СВО

В фонд музея поступили сбитый беспилотник и личная каска бойца Руслана Х., сообщает администрация Сибая. Экспонаты передал сам военнослужащий.

Отмечается, что Руслан Юнусович принял решение стать добровольцем полка «Башкортостан» с началом специальной военной операции. Он возглавляет медицинскую службу.

За примерную службу боец отмечен медалями «За спасение погибавших», «За верность долгу», «За воинскую доблесть» II степени, «Участник СВО» и медалью имени генерала М. М. Шаймуратова.

Сегодня Руслан Юнусович считает особенно важным сохранять память о происходящем и воспитывать у молодежи чувство ответственности за свою страну. Среди приоритетов — патриотическое воспитание и освоение современных технологий, в том числе навыков управления беспилотными летательными аппаратами.

Фото: администрация Сибая.