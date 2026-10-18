+14 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Все для Победы
18 Октября , 10:17

Музей Сибая получил экспонаты из зоны СВО

Сибайский историко-краеведческий музей пополнился уникальными экспонатами из зоны специальной военной операции.

Добавить в предпочтительные источники Google
Музей Сибая получил экспонаты из зоны СВОМузей Сибая получил экспонаты из зоны СВО
Музей Сибая получил экспонаты из зоны СВО

В фонд музея поступили сбитый беспилотник и личная каска бойца Руслана Х., сообщает администрация Сибая. Экспонаты передал сам военнослужащий.

Отмечается, что Руслан Юнусович принял решение стать добровольцем полка «Башкортостан» с началом специальной военной операции. Он возглавляет медицинскую службу.

За примерную службу боец отмечен медалями «За спасение погибавших», «За верность долгу», «За воинскую доблесть» II степени, «Участник СВО» и медалью имени генерала М. М. Шаймуратова.

Сегодня Руслан Юнусович считает особенно важным сохранять память о происходящем и воспитывать у молодежи чувство ответственности за свою страну. Среди приоритетов — патриотическое воспитание и освоение современных технологий, в том числе навыков управления беспилотными летательными аппаратами.

Фото: администрация Сибая.

Автор:Виктор УХОВ.
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru