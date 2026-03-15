Представители СМИ Башкирии привезли гумпомощь участникам СВО

Военнослужащим доставили строительные инструменты, бензопилы, маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты питания, дизельный генератор. Директор республиканского информационного центра Айнур Давлетбаков лично изготовил и привез для парней печи-буржуйки.

В зону СВО также прибыли генеральный директор издательского дома «Республика Башкортостан» Зульфия Рахматуллина и председатель Союза журналистов РБ Вадут Искахов. Они пообщались с военнослужащими, а также передали парням пару дронов, в сборе средств для которых также принимали участие члены ветеранской организации сотрудников прокуратуры Республики Башкортостан.

Фото из ТГ-канала «Записки Журналиста»