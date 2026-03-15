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15 Марта , 14:25

Представители СМИ Башкирии привезли гумпомощь участникам СВО

На днях в расположение полка прибыл очередной гуманитарный груз от сотрудников средств массовой информации, сообщает телеграм-канал «Записки Журналиста».

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Представители СМИ Башкирии привезли гумпомощь участникам СВОПредставители СМИ Башкирии привезли гумпомощь участникам СВО
Представители СМИ Башкирии привезли гумпомощь участникам СВО

Военнослужащим доставили строительные инструменты, бензопилы, маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты питания, дизельный генератор. Директор республиканского информационного центра Айнур Давлетбаков лично изготовил и привез для парней печи-буржуйки.

В зону СВО также прибыли генеральный директор издательского дома «Республика Башкортостан» Зульфия Рахматуллина и председатель Союза журналистов РБ Вадут Искахов. Они пообщались с военнослужащими, а также передали парням пару дронов, в сборе средств для которых также принимали участие члены ветеранской организации сотрудников прокуратуры Республики Башкортостан.

Фото из ТГ-канала «Записки Журналиста»

Автор:Артур СМОЛОВ
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